Daher waren mehrere Währungshüter bereit für eine Anhebung der Zinsen, wie ‌aus ⁠dem am Mittwoch vorgelegten Protokoll des Treffens hervorgeht. US-Präsident Donald Trump sagte indes nach deren ⁠Veröffentlichung, er würde gern eine Zinssenkung sehen. Ähnlich äussert er sich seit Monaten und hatte damit den vorherigen Fed-Chef ‌Jerome Powell unter Druck gesetzt. Inzwischen wird die Fed von ‌Kevin Warsh geführt, der von Trump nominiert wurde. ​Niedrigere Zinsen würden unter anderem dafür sorgen, dass die USA weniger Kreditkosten für ihre sehr hohe Staatsverschuldung hätten.