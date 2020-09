Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bereitet einen zweiten Stresstest für amerikanische Grossbanken in diesem Jahr vor. Eine weitere Prüfung sei wegen der anhaltenden Unsicherheit durch die Coronavirus-Pandemie notwendig, teilte die Fed am Donnerstag mit. Die Ergebnisse sollen noch Ende 2020 veröffentlicht werden. Bei den Tests würden unter anderen zwei hypothetische Rezessionen mit unterschiedlichen Schweregraden simuliert. Die Fed will zudem bis Ende September mitteilen, ob sie Banken auch ab dem vierten Quartal weiterhin Aktienrückkäufe und die Zahlung von Dividenden untersagt.

Als Konsequenz aus der Finanzkrise 2008/09 testet die Fed jedes Jahr, wie die grossen, in den USA aktiven Häuser mit einer Wirtschaftskrise zurechtkämen. Im Juni prüfte sie zudem die Auswirkungen der Pandemie auf das Kapital der Banken.

(Reuters)