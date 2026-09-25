Die Inflation, gemessen ⁠am Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag im Juli bei 3,7 Prozent im Jahresvergleich. ‌Angetrieben wird die Teuerung zu einem grossen Teil durch die Nachwehen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle sowie durch steigende Treibstoffkosten infolge des von ‌den USA und Israel begonnenen Kriegs gegen den Iran. Wenn ​Schocks in einer Phase aufeinanderfolgten, in der die Inflation seit Jahren hoch sei, steige die Gefahr, dass sich eine inflationäre Denkweise festsetze, warnte Hammack.