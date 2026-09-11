Die Bank ​von Japan (BoJ) wird ihren Schlüsselsatz am Freitag wegen der anziehenden Inflation voraussichtlich um einen Viertel Prozentpunkt anheben. Mit einem Prozent liegt der japanische Leitzins bereits auf dem höchsten Stand seit 31 Jahren. «Sollte es nicht zu einer Zinserhöhung ‌kommen und starke Signale für ein forciertes Tempo bei der Straffung der Geldpolitik ausbleiben, muss mit einer deutlichen Abwertung des Yen gerechnet werden», warnt Analystin Carol Kong von der Commonwealth Bank of Australia. Sie rechnet fest mit einer Zinserhöhung in der neuen Woche und zwei weiteren Schritten im Dezember und April.