Dabei entwickelte sich die Nachfrage regional unterschiedlich. In Europa profitierte Feintool vom Wachstum im Feinschneiden und Umformen sowie bei industriellen Anwendungen. In den USA habe die robuste Nachfrage nach Hybrid- und Verbrenneranwendungen für starkes Wachstum gesorgt, während Asien von der Verlagerung der Automobilindustrie in die Region profitiert habe.