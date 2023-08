Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf 450,0 Millionen Franken in die Höhe, wie der Metallverarbeiter am Mittwoch bekannt gab. In Lokalwährungen gerechnet belief sich das Plus auf 18 Prozent. Dabei profitierte die Gruppe auch vom Zukauf der deutschen Kienle + Spiess, deren Umsatz im Vorjahr nur zu vier Monaten in die Rechnung geflossen war. Organisch hat das Wachstum von Feintool 4,5 Prozent betragen.