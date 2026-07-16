Allerdings heisst aufgehoben in diesem Fall nun wieder aufgeschoben, weil sich erneut - und dieses Mal konkreter - eine Zinserhöhung abzeichnet. Der Markt geht von einer Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Schweizer Währungshüter im März oder Juni 2027 aus. Während die Wahrscheinlichkeit im März bei «tiefen» 55 Prozent liegt, nimmt das Risiko für einen solchen Schritt im Juni 2027 deutlich zu. Hier beträgt die Erwartung 66 Prozent, wie Daten von Derivox zeigen.