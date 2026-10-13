Die Refinanzierungskosten der Banken, die sogenannten Swap-Sätze, stiegen im dritten Quartal über alle Laufzeiten deutlich. Der 10-jährige Swap-Satz kletterte laut Comparis bis Ende September auf 0,83 Prozent nach 0,53 Prozent Ende Juni. Der 5-jährige stieg auf 0,65 von 0,26 Prozent und der 3-jährige auf 0,54 von 0,15 Prozent. Da Banken auf diese Sätze ihre Marge aufschlagen, verteuerten sich auch die Festhypotheken.