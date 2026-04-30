Investitionen dürften jedoch auf das Ergebnis drücken, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Wegen der damit verbundenen Vorlaufkosten rechnet Fielmann mit einer bereinigten Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) auf dem Niveau von rund 23 Prozent, was einem bereinigten Ebitda von etwa 590 Millionen bis 610 Millionen Euro entspricht. Im Vorjahr hatte Fielmann eine entsprechende Marge von 23,8 Prozent erreicht.