Das Kursgemetzel bei den Bankaktien setzt sich am Freitag ungebremst fort. Der Titel der UBS gibt 3,5 Prozent auf 9,86 Franken Franken nach, derjenige der Credit Suisse 4 Prozent auf 9,81 Franken. Damit fallen beide Aktien zum ersten Mal seit langer Zeit unter den Stand von zehn Franken. Genauer: Der Titel der Credit Suisse befindet sich auf den tiefsten Stand seit Mitte 2016. Die Aktie der UBS sinkt gar auf das Niveau von Herbst 2012 ab.

Mit ihrer Performance in den letzten zwei Wochen gehören UBS und Credit Suisse zu den schlechteren in Europa, wie der europäische Bloomberg Bankenindex zeigt, der 39 Mitglieder umfasst.

Die Credit Suisse belegt mit einem Minus von 27 Prozent seit dem 24. Februar, als die Coronavirus-Turbulenzen an dne Märkten begannen, Rang 34 des Index. Die UBS liegt auf Rang 23. Performance: Minus 23 Prozent in den letzten zehn Handelstagen. Am besten steht in Europa die Swedbank da, am schlechtesten die Commerzbank:

Performance des europäischen Bankenindex von Bloomberg mit den "besten" und den schlechtesten zehn Bankaktien seit dem 24. Februar (Quelle: Bloomberg).

Der "Stoxx 600 Banks Index" ist bereits am Donnerstag in einen Bärenmarkt eingetreten und verzeichnete gegenüber einem Höchststand im letzten Monat einen Verlust von mehr als 20 Prozent. Auch der Bloomberg bankenindex verliert fast 22 Prozent.

Gründe für den Absturz gibt es mehrere. Erstens: Seit langem leiden die europäischen Grossbanken unter dem Tief- und Negativzinsumfeld. Die Zinssenkung der US-Notenbank und die weiteren wahrscheinlichen Massnahmen anderer Notenbanken wie der Europäischen Zentralbank oder der Schweizerischen Nationalbank kommen den Banken nicht entgegen.

Zweitens: Die Virus-bedingte Verunsicherung zeigt sich in einer geringeren Anlagebereitschaft der Bankkunden. Sprich: Sie handeln weniger Wertschriften. Damit fallen Kommissionen und Gebühreneinnahmen für Banken weg. Ebenso sinkt der Wert der verwalteten Vermögen aufgrund der Kurseinbrüche.

Und wie immer, wenn es an den Märkten bergab geht und der Wirtschaft eine Rezession droht, gibt es es diffuse Bedenken, dass es für Banken Kreditausfälle irgendeiner Art geben wird.