Jefferies nimmt die Bewertung für UBS mit "Buy" und einem Kursziel von 20 Franken wieder auf. Das ergäbe vom heutigen Kursniveau ein Steigerungspotenzial von rund 30 Prozent.

Die zuständige Analystin hält die die Grossbank für Anleger insgesamt für attraktiv. Jefferies sieht einerseits Gewinnüberraschungspotenzial gegenüber den Konsenserwartungen und der konkurrenz. Andererseits verfüge UBS über eine hohe Kapitalrückgabe an die Aktionäre sowie ein attraktives Bewertungsniveau. Die Bank spricht von einer attraktiven Aktienstory.

Mit ihren Prognosen für den Gewinn pro Aktie für 2021-2023 liegt Jefferies um drei bis zwölf Prozent über den Konsensannahmen. Die Bank begründet dies mit ihren Erwartungen an die Erträge im Global Wealth Management sowie den Kostenannahmen im Investment Banking.

Die Credit Suisse hat die Investmentbank ebenfalls wieder bewertet. Das Rating lautet "Hold" mit einem Kursziel bei 10 Franken. Bei der Bank stimme nach den diversen Skandalen das Risiko/Ertragsverhältnis nicht.

Die Aktie der UBS ist am Donnerstag nahezu unverändert bei 13,80 Franken. Der Titel hat in diesem Jahr 9 Prozent gewonnen. Die Aktie der CS hat in diesem Jahr 21 Prozent verloren.