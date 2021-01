Das Kreditinstitut werde berechtigten Mitarbeitern, die jährlich 100'000 Dollar oder weniger verdienen, 750 Dollar zahlen, während Beschäftigte mit einem höheren Einkommen Aktienzuteilungen erhalten. Das geht aus einem Memo von Chief Executive Officer Brian Moynihan an die Mitarbeiter hervor, dessen Inhalt von einer Banksprecherin bestätigt wurde.

"Unser Unternehmen und unsere Arbeitskollegen mussten sich beispiellosen Herausforderungen stellen", schrieb Moynihan. "Diese Maßnahme ist der nächste Schritt, den unser Unternehmen unternimmt, um erheblich in Gesundheit, Sicherheit, Zusatzleistungen und andere Ressourcen zu investieren, um Sie in dieser globalen Gesundheits- und humanitären Krise zu unterstützen."

Die in Charlotte, North Carolina, ansässige Bank kündigte in den Jahren 2017, 2018 und 2019 Zahlungen von 1000 Dollar an die Mitarbeiter an, als die Gewinne dank der guten Konjunkturlage stiegen. Dieses Umfeld wurde durch den Covid-19-Ausbruch im vergangenen Jahr torpediert, der Unternehmen zu Schliessungen zwang und Millionen Menschen arbeitslos machte.

Dennoch haben US-Bankenriesen den Sturm relativ gut überstanden, und sogar die Genehmigung der Federal Reserve erhalten, Aktienrückkäufe wieder aufzunehmen.

