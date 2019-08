KBL übernimmt die Belegschaft von 22 Angestellten und den Kundenstamm des Bankenarms der Bellevue Gruppe mit verwalteten Vermögen in der Höhe von 1,7 Milliarden Franken. Das teilt Bellevue am Dienstag mit.

Die 1949 gegründete KBL mit Sitz in Luxemburg ist in 50 Städten in ganz Europa tätig. Die rund 2000 Mitarbeitenden betreuen vermögende Privatpersonen und ihre Familien sowie institutionelle und professionelle Kunden. CEO ist der frühere Chef der UBS-Vermögensverwaltung, Jürg Zeltner.

(folgt mehr)