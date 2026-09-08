Bargeldlose Zahlungsmittel wie Debit- und Kreditkarten, E-Banking oder Twint seien sichere Zahlungsmethoden. Technische Massnahmen allein reichen laut Pay Attent!on aber nicht aus, um Zahlungsbetrug wirksam zu bekämpfen. Die grösste Angriffsfläche biete nämlich der Mensch. Viele Betrugsformen zielten deshalb auf das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer ab.