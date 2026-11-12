Die ‌59-jährige Kress übernahm ihren bisherigen Posten ​2013. Zuvor hatte sie bei anderen Technologiekonzernen wie Microsoft, Cisco und Texas Instruments gearbeitet. Sie sei die naheliegende Wahl, sagte Analyst Josh Gilbert vom Online-Broker eToro. «Sie ist für den Markt eine vertraute und vertrauenswürdige Stimme in einer Zeit, in der dieser eine ‌solche dringend braucht.» Die Spionageaffäre zehrt zusätzlich an den Nerven der Anleger, die wegen der Spekulationen um ein Abflauen des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) bereits angespannt waren. ​In den vergangenen Wochen hat Nvidia insgesamt knapp 30 Prozent ​seines Börsenwerts - rund 1,6 Billionen Dollar - eingebüsst.