Die Bezahlplattform wolle in neue Geschäftszweige wie Blockchain expandieren, erklärte das in San Francisco ansässige Unternehmen am Mittwoch den Markenwechsel. Der alte Name "Square" sei zum Synonym für sein Verkaufsgeschäft geworden. Der neue Name würde die Unternehmenseinheit von den Geschäftsbereichen trennen. Ab dem 10. Dezember werde Square unter der neuen Marke Block auftreten.

Einen ähnlichen Schritt war im Oktober Facebook gegangen: Das weltgrösste Internet-Netzwerk firmiert nach 16 Jahren nun unter Meta, um die Entwicklung seiner Geschäftsfelder unter einem Dach zu vereinen.

(Reuters)