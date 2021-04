Der bereinigte Umsatz sank in Lokalwährungen um gut 11 Prozent auf 259,2 Millionen Franken. Dies liege insbesondere am enorm hohen Basiseffekt im Vorjahresmonat März, als die Aktienmärkte aufgrund der Corona-Pandemie stark schwankten, begründete CFT den Rückgang am Freitag.

Der bereinigte Umsatz aus dem Interdealer-Broking-Geschäft (IDB) fiel währungsbereinigt um 10,8 Prozent, während das Devisenhandelsgeschäft für Privatanleger in Japan (Non-IDB) ein nochmals deutlicheres Minus von 21,8 Prozent verzeichnete.

Auf konsolidierter Basis und zu konstanten Wechselkursen sei der Umsatz von CFT um 10,6 Prozent auf 238,6 Millionen Franken gesunken, hiess es weiter. Gewinnzahlen publiziert CFT zum ersten Quartal keine. Es wurden auch keine Angaben zum Ausblick gemacht

(AWP)