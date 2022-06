Geplant ist die Kooperation beim Vertrieb von Fonds des französischen Vermögensverwalters und bei der Lancierung einer Reihe von thematischen aktiv verwalteten Zertifikaten (AMCs).

Die Zusammenarbeit fusse auf der langfristigen Strategie, das thematische Anlageuniversum zu erweitern, schreibt Leonteq in einer Mitteilung am Dienstag. Daher hätten die beiden Unternehmen eine Vereinbarung über den exklusiven Vertrieb der gesamten Fondspalette von Ixios in der Schweiz und ausgewählten EWR-Ländern getroffen. Durch diese Zusammenarbeit mit Ixios erhielten die Kunden von Leonteq Zugang zu einer spezialisierten Palette von thematischen Long-Only OGAW (UCITS) Fonds und thematischen AMCs.

Ixios ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Paris. Sie ist auf die Verwaltung thematischer Fonds spezialisiert und verwaltet derzeit vier Fonds: Ixios Gold, Ixios Energy Metals, Ixios Recovery und Ixios Smart Manufacturing mit einem Gesamtvolumen von rund 300 Millionen Euro.

(AWP)