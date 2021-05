Mit der neuen App wollen die beiden Partner "neue Wege" im Banking auf dem Smartphone beschreiten, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung vom Dienstag schreiben. Die App "Yuh" sei von Grund auf neu entwickelt und umfasse Anwendungen, die keine andere Banking-App in der Schweiz aufweise, versprechen Postfinance und Swissquote in ihrer Mitteilung. Die beiden Unternehmen hatten bereits im vergangenen Herbst angekündigt, eine gemeinsame App zu erstellen.

Für die Postfinance ist die neue Banking-App ein "zentraler Bestandteil" ihrer Strategie "Speedup". Sie will laut früheren Angaben vor allem im Digitalgeschäft und dem Plattformgeschäft - wie etwa mit der Hypotekenplattform "Valuu" - expandieren. Vorgestellt werden soll "Yuh" an einem "Launch-Event" am 11. Mai.

(AWP)