Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna Bank will die Banking-Angebote in seinem grössten Markt Deutschland ausbauen und damit der Finanzbranche mehr Konkurrenz machen. Deshalb geht das Unternehmen eine Kooperation mit dem Berliner Fintech Raisin ein, auch bekannt als WeltSparen. Das geht aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervor. Über das Online-Portal von Raisin bietet Klarna nun Tagesgeld- und Festgeld-Produkte an.

Aktuell wird Klarna nach eigenen Angaben mit rund fünf Milliarden Euro bewertet. Im Jahr 2014 übernahm Klarna das Unternehmen Sofort, 2017 folgte dann die Akquisition von Billpay. Zu den Investoren zählen Permira Holdings, Sequoia Capital und der Rapper Snoop Dogg.

Konkurrenz für PayPal

Im Kerngeschäft hilft Klarna Online-Käufern dabei, Zahlungen über Lastschrift, Rechnung oder Ratenbeträge zu tätigen. Darüber hinaus werden Händler unterstützt, etwa bei der Verarbeitung von Zahlungen. Damit tritt Klarna in Konkurrenz zu Unternehmen wie PayPal und Square.

Hinter Raisin steht unter anderem Goldman Sachs. Erst vor wenigen Tagen hatte das Fintech auch die HypoVereinsbank als Partner für seine Zins-Plattform gewonnen.

(Bloomberg)