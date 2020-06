Baloise will das Angebot in einem ersten Schritt über die belgischen Broker den Wohnungseigentümern bereitstellen. Potenzielle Immobilienkäufer oder -hausverwalter können mit Hilfe von ImmoPass den technischen Zustand des Gebäudes beurteilen, um so unerwartete Renovierungskosten - beispielsweise bei Feuchtigkeitsproblemen, Instabilität, schlechtem Dachzustand oder allfällig vorhandenem Asbest - zu vermeiden, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Mit dieser Investition baue die Baloise die Angebotspalette im Ökosystem "Home" in Belgien weiter aus. Zu Beginn dieses Jahres hatte die Baloise bereits eine Beteiligung an Keypoint erworben. Das Unternehmen hat einen digitalen Assistenten für Wohnungseigentümerschaften entwickelt, der alle Parteien, die an der Verwaltung und am Unterhalt eines Wohnhauses beteiligt sind, zusammenbringen soll.

(AWP)