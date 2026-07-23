«Bei Rohölpreisen von wieder um die 100 US-Dollar werden die kommenden Inflationsraten wieder anziehen. Das kann der EZB nicht gefallen. ​Es ist gut, dass die Notenbank bereits einen Zinsschritt gemacht hat. Es ist allerdings nicht sinnvoll, jetzt überstürzt die ​Zinsbremse zu ziehen. Der Ölpreis kann genauso plötzlich auch wieder fallen. Die Preise für andere ​Güter verhielten sich zuletzt eher moderat. Die EZB wird sich die weitere Inflationsentwicklung über die Sommermonate hinweg anschauen und im September entscheiden, ob die Gefahren für den Geldwert anhalten und ein weiterer ‌Zinsschritt notwendig sein wird.»