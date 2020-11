Die Wandelanleihe beinhalte ein Wandlungsrecht in Namensaktien von Achiko mit einer Ausübungsperiode von drei Jahren, wie Achiko am Montag mitteilte. Die Transaktion werde zwischen dem 1. Januar und 15. Februar 2021 mit einer Emission von 1,5 Millionen Warrants für Negma Group abgeschlossen. Die Wandelanleiheersetzt die bestehende Finanzierungsfazilität mit Negma.

Jeder Optionsschein berechtigt laut den Angaben zum Bezug einer Namensaktie von Achiko, hat eine Ausübungsfrist zwischen dem 30. und dem 365. Tag nach der Emission der Warrants und einen Ausübungspreis von 0,35 Franken.

Die Transaktion ergänze Achikos Ankündigungen bezüglich Aktualisierungen der Kapitalerhöhung von 2,9 Millionen Franken im Oktober und die am Freitag angekündigte Wandelanleihe in der Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar mit Yorkville Advisors. In Yorkville hat Achiko einen neuen Investor gefunden.

