Der Kompromissantrag besteht aus zwei Teilen: Einer enthält die Mehrwertsteuer-Erhöhung, der andere die höheren Lohnbeiträge. Ein doppeltes Ja würde eine Einigung bedeuten. Der Nationalrat allerdings wollte zwar die Mehrwertsteuer erhöhen, befristet bis 2033. Zusätzliche Lohnprozente lehnte er aber ab. Er kann nun entweder Ja oder Nein zu den zwei Einigungsanträgen sagen.