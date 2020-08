Unter dem Strich sprachen 46 Prozent der Anleger von einem "Bullenmarkt", sechs Prozentpunkte mehr als im vergangenen Monat, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern hervorgeht.

"Die Investoren sagen, es handelt sich nicht mehr um eine Bärenmarktrally", schrieben die BofA-Experten: Damit gingen sie von anhaltenden Kursanstiegen aus und erwarteten keine grössere Korrektur mehr.

Als Grund für den Optimismus nannten die Umfrageteilnehmer die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff zum Jahresanfang 2021. 79 Prozent der insgesamt 181 Umfrageteilnehmer gingen von einer Konjunkturbelebung aus - so viele wie seit Dezember 2009 nicht mehr. Seit ihrem Tiefpunkt im März haben die weltweiten Aktienkurse mehr als 50 Prozent zugelegt.

Here are 3 ‘big impact’ surprises that could slam stocks, according to Bank of America: https://t.co/zk30WoLqqu by @skleb1234 pic.twitter.com/ojFFLdL095

— Forbes (@Forbes) August 16, 2020