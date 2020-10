Händler bei Instituten wie Barclays müssen bescheinigen, dass sie räumlich getrennt von Mitbewohnern arbeiten. Banker von Morgan Stanley verwenden Laptops, auf denen jeder Tastendruck aufgezeichnet wird.

Häuser wie NatWest Group fordern tägliche Standortmeldungen von Händlern und die Aufzeichnung von Videoanrufen. Angesichts neuer Lockdown-Massnahmen in London und Paris dürfte eine derartige Fernüberwachung längerfristig erhalten bleiben.

Die Pandemie hat bereits bei Compliance-Mitarbeitern von Banken und Handelshäusern zu einer starken Lernkurve geführt, seit sie im März ein Sammelsurium von Massnahmen für die ersten von den Regierungen verhängten Lockdowns zusammengeschustert haben. Die Aufsichtsbehörden, die zunächst einige Überwachungsvorschriften lockern mussten, damit Händler von zu Hause aus arbeiten können, erwarten nun, dass Küchentische genauso streng überwacht werden wie Handelsräume.

Erhöhte Risiken in der Heimarbeit

“In Zukunft sollten die Regelungen für Büro- und Heimarbeit gleichwertig sein”, sagte Julia Hoggett, Direktorin der Marktaufsicht bei der britischen Financial Conduct Authority, in der vergangenen Woche auf einer Konferenz von City & Financial Global. “Dies ist kein Markt für Informationen, die wir bei der Arbitrage sehen möchten.”

Für die Banken steht viel auf dem Spiel. Insiderhandel, Manipulation und missbräuchliche Nutzung eigener Konten sind allesamt erhöhte Risiken, wenn Händler allein zu Hause sind.

Seit einem Jahrzehnt bemühen sich die Kreditinstitute, das in früheren Handelsskandalen verlorene Vertrauen wieder aufzubauen. Nun müssen sie zeigen, dass sie die Lehren nicht vergessen haben. In den fünf Jahren bis September 2017 haben die Banken laut einem Bericht vom Branchengremium FMSB Geldstrafen von 375 Milliarden Dollar für Fehlverhalten erhalten.

Leere Wolkenkratzer

Da die Büros auf der ganzen Welt angesichts der verschärften Covid-19-Beschränkungen dünn besetzt bleiben werden, wird die Herausforderung, von zu Hause arbeitende Mitarbeiter zu überwachen, bestehen bleiben. In Grossbritannien, wo etwa 1,1 Millionen Menschen im Finanzsektor arbeiten, haben Regierungsvertreter die Büroangestellten aufgefordert, sechs Monate lang von zu Hause aus zu arbeiten.

Die Dinge haben sich seit den ersten chaotischen Wochen verbessert, als eine beispiellose Marktvolatilität eine Lawine von Warnungen auslöste, die in einigen Fällen eine Durchsetzung unmöglich machte. Nach Angaben von Greenwich Associates stiegen die Warnungen zur Handelsüberwachung für einige globale Marktteilnehmer in den ersten drei Monaten des Jahres zu Beginn der Pandemie um über 600 Prozent.

“In einigen Firmen herrschte einige Wochen lang Chaos”, berichtet Danielle Tierney, Senior Beraterin für Marktstruktur und Technologie für Greenwich in New York. “Viele Firmen waren einfach nicht in der Lage, die Regeln einzuhalten.”

Massnahmen im Home Office

Verhaltenere Märkte und die Verfeinerung der Massnahmen zur Einhaltung von Vorschriften im Home Office haben dazu beigetragen, die Alarmflut einzudämmen. Auch haben Unternehmen ihre Warnmeldungen neu kalibriert und Mitarbeiter zur Beseitigung von Rückständen transferiert, während sie eine Reihe von Massnahmen für die Überwachung der Home Offices einführten.

Einige Unternehmen protokollieren jede Konversation und durchsuchen Unternehmens-E-Mails nach problematischer Sprache. Bei vielen Banken, einschliesslich NatWest, können Händler nur dann Orders aufgeben, wenn die Anfrage des Kunden von einem autorisierten Gerät stammt.

Aufzeichnungen von Telefongesprächen und Einschränkungen bei Toilettenpausen sind üblich. Der Leiter einer Handelsabteilung einer US-Bank in London, der namentlich nicht genannt werden wollte, hat sein Team gebeten, jeden Handelsschritt in einen aufgezeichneten Chat zu schreiben.

“Wenn Sie elektronisch handeln, muss dies über autorisierte Kommunikationskanäle erfolgen, die beibehalten und geprüft werden können”, sagte Adam Palmer, Partner der ACA Compliance Group, die sich auf Compliance für Unternehmen auf der Buy-Side spezialisiert hat.

Spezielle Bauchschmerzen

Während einige der Prozesse einfach bestehende Büropraktiken in die häusliche Umgebung übertragen, bereitet das Arbeiten im Home Office den Compliance-Verantwortlichen auch spezielle Bauchschmerzen, unter anderem angesichts junger Händler, die vom Küchentisch aus mit Mitbewohnern verschiedener Banken arbeiten sowie Paare, die nicht vermeiden können, die arbeitsbedingten Telefongespräche ihrer Partner mitzuhören.

Und dann gibt es noch die Gefahr durch Haushaltstechnik. In einem kürzlich von Capco veröffentlichten Bericht wurden Bedenken geäussert, dass Alexa von Amazon und Google Nest ein wachsendes Sicherheitsrisiko darstellen, wenn Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Einige Firmen haben für die Mitarbeiter die Nutzung von nicht erprobten Kommunikationskanälen, einschliesslich Zoom, eingeschränkt.

Laut einer Schätzung von Greenwich werden die Ausgaben für Überwachungstechnologie im nächsten Jahr weltweit auf rund 1,5 Milliarden Dollar steigen, solange kein Impfstoff in Sicht ist. Aber die Überwachung wird gewisse Grenzen nicht überschreiten. “Am Ende kommt es auf die Integrität und das Verhalten an”, sagte Palmer von ACA.

(Bloomberg)