Von Ray Dalio, Michael Hintze, Adam Levinson und anderen geführte Gesellschaften erlitten im vergangenen Monat die schlimmsten Verluste aller Zeiten. Einige Fonds verzeichneten sogar ein Minus von bis zu 40 Prozent, nachdem die Coronavirus-Pandemie zu Verwerfungen an den globalen Märkten geführt hatte. Insgesamt haben drei von vier Hedgefonds Geld verloren, wie aus vorläufigen, von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht.

Eine derartige Performance bei einigen der weltweit bekanntesten Anbietern weckt Zweifel an den Gründen für ein Investment in Hedgefonds. Theoretisch sollen diese Geld verdienen, wenn andere Anlagestrategien in Abschwüngen und Zeiten hoher Volatilität nach hinten losgehen. Die schlechte Performance könnte auch dazu führen, dass Anleger sich fragen, warum sie Hedgefonds mit die höchsten Gebühren in der Vermögensverwaltungsbranche zahlen.

"Der März war für einige Fonds und Strategien ein verheerender Monat", sagte Ed Rogers, Leiter von Rogers Investment Advisors in Tokio. So wurde der Flaggschiff-Hedgefonds Pure Alpha II von Dalios Bridgewater Associates in dem Ende Februar begonnenen Ausverkauf auf dem falschen Fuß erwischt und sackte im vergangenen Monat etwa 16 Prozent ab. Das Marktchaos traf Bridgewater im „schlechtesten Moment“, als die Portfolios darauf ausgerichtet waren, von steigenden Märkten zu profitieren, schrieb Dalio Mitte März an die Anleger.

"Sagenhaft turbulent"

Hintzes 3 Milliarden Dollar schwerer CQS Directional Opportunities Fund brach im März um 33% ein, fast das Dreifache des zuvor schlimmsten monatlichen Rückgangs, da Wetten auf strukturierte Kredite mit dem breiteren Markt verloren. Eine CQS-Strategie, die sich auf forderungsbesicherte Wertpapiere konzentriert, verzeichnete ein Minus von mehr als 40%.

Levinson, der von Singapur aus Graticule Asset Management leitet, sagte in einem Schreiben an die Anleger, der März sei “sagenhaft turbulent” gewesen. Sein Makro-Hedgefonds verzeichnete einen Rückgang von 9 Prozent, den größten aller Zeiten, da die Wetten auf Aktien in Japan, China und den USA sowie einige festverzinsliche Geschäfte nicht aufgingen, heißt es in dem Brief, in den Bloomberg Einblick hatte.

Die miserable Performance vieler Hedgefonds während der Pandemie dürfte zu einer branchenweiten Prüfung der Kundengebühren führen, sagt Andrew Beer, Gründer der in New York ansässigen Dynamic Beta-Investments.

Hohe Gebühren

Das Problem bei der Zahlung hoher Gebühren während eines Bullenmarkts besteht darin, dass Manager diese in einem Bärenmarkt nicht zurückgeben, sagte Beer. “Wie viele Manager, die letztes Jahr einen großen Reibach mit Performancegebühren gemacht haben, werden diese jetzt wohl zurückzahlen?”

Bei der derzeitigen Gebührenstruktur - mit einer Verwaltungsgebühr plus einer performanceabhängigen Gebühr - stünden die Anreize der Unternehmen nicht mit denen ihrer Kunden in Einklang, so Beer. Stattdessen führe sie häufig dazu, dass die Manager Geld verdienen, während die Anleger das gesamte Risiko tragen, sagte er.

(Bloomberg)