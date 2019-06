Die Chancen auf einen Deal im Handelskrieg sind in den letzten Wochen gesunken. So hat US-Präsident Donald Trump gedroht, die Zölle auf chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Die chinesische Regierung hat angekündigt, dass sie “bis zum Ende kämpfen“ werde.

“Wir wären überrascht”, wenn es am Ende des Monats eine Vereinbarung gäbe, sagte Adam Margolis, Leiter Beratung Devisenhandel für Südasien bei Citi Private Bank in Singapur, bezüglich eines möglichen Treffens von Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping am G20-Gipfel vom 28. und 29. Juni 2019 in Osaka, Japan. “Einige Differenzen zwischen den beiden Seiten sind eindeutig schwer auszumerzen.”

Zunehmende Spannungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt in den letzten Monaten haben dem Dollar und den US-Staatsanleihen Auftrieb verliehen. Der Bloomberg Dollar Spot Index erreichte Ende Mai ein Fünf-Monats-Hoch, während die zehnjährigen US-Renditen auf das niedrigste Niveau seit 2017 gefallen sind. Händler wetten, dass globale Handelsspannungen dazu beitragen werden, die Federal Reserve von einer Zinssenkung zu überzeugen.

Margolis von Citi, der Investoren mit einem Mindestanlagevolumen von 10 Millionen Dollar berät, geht davon aus, dass die Devisenvolatilität zunehmen wird angesichts des nachlassenden Optimismus, dass Trump auf dem G-20-Gipfel ein funktionierendes Handelsabkommen mit Xi abschliessen wird. Er hat Privatkunden, die bei der Devisenvolatilität zu Shorts neigen, geraten, ihre Positionen zu überdenken.

Das sagen andere Marktteilnehmer:

“Die Art des Zusammenbruchs der Gespräche ist so gravierend, dass auch die Hürde, dies zu ändern, entsprechend hoch sein dürfte”, sagte Sameer Goel, Leiter der Asien-Makro-Strategie in Singapur.

„Ich kann mir sogar in einem Szenario, in dem es nicht unbedingt einen konstruktiven Deal gibt, vorstellen, dass der Yuan die Marke von sieben pro Dollar knackt. Sieben ist für die chinesischen Behörden nicht die rote Linie, wie die Märkte glauben. “

“Wenn in einem Negativ-Szenario lockere finanzielle Bedingungen als politische Reaktion erforderlich sind, wären die Behörden bereit, dies zuzulassen - aber sie würden es steuern wollen, keine Regierung wünscht eine ungeordnete Abwertung.”

State Street Global Markets (präferiert den Dollar)

Dwyfor Evans, Leiter der APAC-Makrostrategie, hat eine Übergewichten-Position beim Dollar und geht davon aus, dass die regionalen Währungen sich abschwächen werden, wenn die Handelsstreitigkeiten anhalten.

„Die Rolle des Onshore-Yuan ist hier von entscheidender Bedeutung, da die Korrelationen zwischen dem Yuan und den regionalen Währungen in den letzten Jahren zugenommen haben. Die chinesischen Behörden werden jedoch entschlossen sein, dafür zu sorgen, dass es beim Yuan keine Entwicklung in nur eine Richtung gibt und es Grenzen bei der Toleranz gegenüber Schwächen gibt. Wir sind nicht davon überzeugt, dass Peking zum Beispiel einen Durchbruch der Marke von 7 Yuan ermutigen würde. “

Unigestion SA (Greenback als sicherer Hafen)

“Wir glauben, dass das Risiko einer weiteren Eskalation jetzt erheblich höher ist und die Auswirkungen davon besorgniserregend sind”, sagte Jeremy Gatto, Portfoliomanager des Multi-Asset Navigator Fund in Genf. “In einem solchen Szenario wird der Druck auf den Markt zunehmen und der USD wird bei den Währungen der bevorzugte sichere Hafen sein.”

“Wir glauben, dass eine Untergewichtung in asiatischen Währungen - mit Ausnahme des Yen - gerechtfertigt ist, bis wir eine deutliche Verbesserung der Handelskriegsverhandlungen oder eine wesentliche Verschiebung aus makroökonomischer Sicht feststellen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt unwahrscheinlich ist.”

Western Asset Management Co. (favorisiert asiatische Anleihen)

“Es ist nach wie vor sehr plausibel, dass der US-Dollar seine Stärke beibehält, wenn sich die Konjunkturdynamik nicht wesentlich ändert”, sagte Desmond Soon, Leiter Investment Management für Asien ohne Japan. “China, Korea und in geringerem Masse Japan werden wahrscheinlich von der Eskalation der Handelszölle der Regierung Trump betroffen sein.”

Der Westen favorisiert indische und indonesische Staatsanleihen, da die Wahlen in beiden Ländern vorbei sind “und die politische Kontinuität gesichert ist. Wir sind positiv gestimmt bezüglich ihrer inländischen festverzinslichen Wertpapiere, die hohe attraktive Renditen aufweisen.”

Mizuho Bank (bullish für Treasuries)

“Verstärkt auf den zweijährigen Teil der Treasuries-Kurve zu setzen, ist eine einfache, aber überladene Handelsstrategie”, sagte Vishnu Varathan, Leiter Wirtschaft und Strategie bei der Mizuho Bank in Singapur. “Eine zu frühe Gegensteuerung würde allerdings die Schmerzschwellen ausreizen, besonders wenn der Handelskrieg noch schlimmer wird.”

“Ich würde auch Länder wie Korea und Taiwan shorten - Länder, die sensibel auf den Welthandel reagieren und in breiten Risk-Off-Phasen an den Märkten leiden.”

(Bloomberg)