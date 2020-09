Das New Yorker Unternehmen Quantitative Brokers sei ein unabhängiger Anbieter von Handelsalgorithmen und datenbasierter Analyse für globale Futures-, Options- und Zinsmärkte, teilte die im Dax notierte Deutsche Börse am Donnerstag in Frankfurt mit.

Einen Kaufpreis für die Mehrheit an dem New Yorker Fintech nannte der Konzern nicht. Quantitative Brokers werde im laufenden Jahr voraussichtlich 25 Millionen Dollar umsetzen. "Neben einem weiteren zweistelligen Umsatzwachstum wird erwartet, dass es durch die Übernahme zu bedeutenden Synergien kommt", hiess es weiter. Die Transaktion soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

