Neue Spekulationen über einen möglichen Wegzug der UBS aus der Schweiz hatten die UBS-Aktie am Freitag zeitweise um bis zu 4,3 Prozent steigen lassen. Das US-Finanzmedium «Semafor» hatte berichtet, die UBS-Führung habe nach dem Entscheid des Ständerats Gespräche über einen Wegzug wieder aufgenommen, wobei auch eine Fusion mit einer ausländischen Bank im Raum stehe. Genannt wurde die US-Bank Morgan Stanley. Bereits früher hatte es spekulative Berichte über einen möglichen Umzug der UBS in die USA gegeben.