«Die Frage ist: Wer haftet und wer trägt das ⁠Risiko?», fragte Keller-Sutter. «Ist es der Aktionär oder ist es der Staat?» Sie sprach sich auf der ‌Konferenz «Finance Forum Zürich» am Dienstag erneut dafür aus, dass ‌die UBS ihre Auslandstöchter mit 100 Prozent ​Kernkapital unterlegt. Ermotti lehnte diesen Vorschlag ab und führte dafür die hohen Kosten ins Feld, die die UBS bei einer Umsetzung des Regierungsvorschlages tragen müsste. Ermotti sprach auf derselben Veranstaltung direkt vor der Finanzministerin.