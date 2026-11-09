Das Bundesfinanzministerium sieht nach eigenen Angaben trotz massiv steigender Staatsverschuldung und rasant zunehmender ‌Zinslasten ⁠keine Gefahr für Deutschlands Spitzenbewertung durch die Ratingagenturen. «Es gibt aktuell ⁠keine Anzeichen dafür, dass sich das ändert», sagte eine Sprecherin ‌am Montag auf Anfrage. Deutschland werde ‌weiterhin von allen Ratingagenturen ​mit der Bestnote AAA bewertet und sei damit das einzige G7-Land. Moody’s und Standard & Poor’s hätten die Bestnote erst im September und Oktober mit stabilem Ausblick ‌bestätigt.

Nach den Haushaltsplanungen der Bundesregierung steigen die Zinsausgaben des Bundes von rund 30 Milliarden Euro in den Jahren ​2025 und 2026 auf 41,9 Milliarden ​Euro im Jahr 2027 und 80,7 ​Milliarden Euro 2030. Damit würden die Zinslasten innerhalb von fünf ‌Jahren auf mehr als das Zweieinhalbfache wachsen.

Vor diesem Hintergrund hatte das Magazin «Der Spiegel» über einen internen Vermerk ​des ​Ministeriums berichtet, in ⁠dem Beamte vor Risiken für die ​Kreditwürdigkeit Deutschlands durch steigende ⁠Schulden, demografische Belastungen und schwaches Wachstum warnten. Schon die ‌Erwartung einer Herabstufung könnte demnach die Finanzierungskosten des Bundes erhöhen. Das Ministerium betonte dagegen, die ‌Ratingagenturen hielten den eingeschlagenen Investitions- und Reformkurs ​für richtig.

(Reuters)