Das Bundesfinanzministerium sieht nach eigenen Angaben trotz massiv steigender Staatsverschuldung und rasant zunehmender ‌Zinslasten ⁠keine Gefahr für Deutschlands Spitzenbewertung durch die Ratingagenturen. «Es gibt aktuell ⁠keine Anzeichen dafür, dass sich das ändert», sagte eine Sprecherin ‌am Montag auf Anfrage. Deutschland werde ‌weiterhin von allen Ratingagenturen ​mit der Bestnote AAA bewertet und sei damit das einzige G7-Land. Moody’s und Standard & Poor’s hätten die Bestnote erst im September und Oktober mit stabilem Ausblick ‌bestätigt.