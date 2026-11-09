Das Bundesfinanzministerium sieht nach eigenen Angaben trotz massiv steigender Staatsverschuldung und rasant zunehmender Zinslasten keine Gefahr für Deutschlands Spitzenbewertung durch die Ratingagenturen. «Es gibt aktuell keine Anzeichen dafür, dass sich das ändert», sagte eine Sprecherin am Montag auf Anfrage. Deutschland werde weiterhin von allen Ratingagenturen mit der Bestnote AAA bewertet und sei damit das einzige G7-Land. Moody’s und Standard & Poor’s hätten die Bestnote erst im September und Oktober mit stabilem Ausblick bestätigt.
Nach den Haushaltsplanungen der Bundesregierung steigen die Zinsausgaben des Bundes von rund 30 Milliarden Euro in den Jahren 2025 und 2026 auf 41,9 Milliarden Euro im Jahr 2027 und 80,7 Milliarden Euro 2030. Damit würden die Zinslasten innerhalb von fünf Jahren auf mehr als das Zweieinhalbfache wachsen.
Vor diesem Hintergrund hatte das Magazin «Der Spiegel» über einen internen Vermerk des Ministeriums berichtet, in dem Beamte vor Risiken für die Kreditwürdigkeit Deutschlands durch steigende Schulden, demografische Belastungen und schwaches Wachstum warnten. Schon die Erwartung einer Herabstufung könnte demnach die Finanzierungskosten des Bundes erhöhen. Das Ministerium betonte dagegen, die Ratingagenturen hielten den eingeschlagenen Investitions- und Reformkurs für richtig.
(Reuters)