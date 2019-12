Am kommenden Montag, dem 23. Dezember, wird in der Schweiz und den anderen wichtigen Börsenplätzen noch normal gehandelt. Neu ist dieses Jahr, dass auch die Börse von Tokio an diesem Tag offen ist. Noch vor einem Jahr bestand wegen des Geburtstags des Kaisers Akihito in Japan ein Feiertag. Der Thronwechsel dieses Jahr hat dies geändert.

Über die Weihnachtsfeiertage inklusive dem Stephanstag ruht in westlichen Ländern zumeist der Handel. Am 24. Dezember gibt es in den USA und Grossbritannien aber noch einen verkürzten Handel. Am 26. Dezember wird in den USA normal gehandelt. In Festlandchina sind die Börsen offen, in Hongkong hingegen wegen der britischen Tradition des "Boxing Day" nicht.

Handelstage der Aktienbörsen über Weihnachten und Neujahr (x=geschlossen, 1/2=verkürzter Handel)

Datum Tag Schweiz USA Deutsch-

land UK Japan China Hong-

kong 23. Dez Mo offen offen offen offen offen offen offen 24. Dez

Heiligabend Di x 1/2 x 1/2 offen offen offen 25. Dez

Weinachten Mi x x x x offen offen x 26. Dez

Stephanstag Do x offen x x offen offen x 27. Dez Fr offen offen offen offen offen offen offen 28. Dez Sa x x x x x x x 29. Dez So x x x x x x x 30. Dez Mo offen offen offen offen offen offen offen 31. Dez

Silvester Di x offen x 1/2 x offen offen 1. Jan

Neujahr Mi x x x x x x x 2. Jan

Berchtolds-

tag Do x offen offen offen x offen offen 3. Jan Fr offen offen offen offen x offen offen

Am 31. Januar wiederum lassen die US-Börsen den ganzen Tag, die britischen Börsen für einen halben Tag handeln. Die chinesischen Börsen inklusive Hongkong sind offen.

Während am Neujahrestag der Handel weltweit ruht, dauert die Börsenpause wegen des "Bärchtelistag" im Kanton Zürich, wo die Börse SIX ihren Sitz hat, einen Tag länger. In Japan dauert die Pause gar drei Tage, so dass dort erst am 4. Januar wieder ein regulärer Handel stattfindet.