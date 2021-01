Baukräne kreisen über der Skyline von Miami, Porsches sind Verkaufsschlager in Coral Gables, und in Palm Beach begrüsst die Gucci-Klasse neue Nachbarn. Während eine tödliche Pandemie grassiert, blüht in Florida die Hoffnung - und das nicht zuletzt genau deswegen.

Vor allem in der Metropole Miami hofft man, dass ein lang gehegter Traum endlich wahr werden könnte: die Wall Street des Südens zu werden. Allen voran Goldman Sachs, erwägen immer mehr Finanzunternehmen, dort Geschäftsbereiche anzusiedeln oder gleich ganz umzuziehen. In der Ära des Home Office locken die Finanzprofis niedrige Steuern, ganzjährig warmes Wetter und smaragdgrünes Wasser in den Sunshine State.

Für David Greenberg, einen ehemaligen Vorstand der New York Mercantile Exchange, markiert Goldmans Überlegung, die Vermögensverwaltung hierher zu verlegen, eine Zeitenwende. "Diesen Geist kriegt man nicht mehr in die Flasche zurück", sagt Greenberg, der in Boca Raton ein Family Office führt.

Florida will Wirtschaft diversifizieren

Allerdings versucht die subtropische bis tropische Region, geprägt von Tourismus, Kreuzfahrtschiffen und Rentnern, schon seit Generationen ihre Wirtschaft zu diversifizieren - mit bisher durchwachsenem Erfolg. Das Erreichen einer kritischen Masse braucht Zeit, und bislang hat der Bundesstaat nur eine Handvoll kleiner und mittelgrosser Firmen angelockt. In einschlägigen Listen taucht Miami nicht als Finanzzentrum auf.

Doch Covid-19 könnte ein Katalysator für den Wandel werden. Die Pandemie zwang New Yorker Aktienhändler, Fondsmanager und Investmentbanker ins Home Office, und nicht wenige zogen in ihre Villen mit Pool im Süden. Nun, da die Impfungen beginnen und das Ende der Pandemie näher rückt, stellen einige Firmen fest, dass ihre Mitarbeiter nicht in ihr altes Leben in den Hochhäusern von Manhattan zurück wollen.

Reichtum wird nicht verheimlicht

Die Idee einer Wall Street des Südens hat einen offensichtlichen Charme: Sie erlaubt es den Bankern, ihr Leben im Sonnenschein zu rechtfertigen mit der wohlhabenden Kundschaft, die sich hier tummelt. In Südflorida schämen sich wenige ihres Reichtums. Zwei von drei Amerikas reichsten Postleitzahlgebieten finden sich hier.

Die Steuerreform des Florida-Wahlbürgers Donald Trump hat den Steuervorteil des Bundesstaates gegenüber New York und New Jersey noch verstärkt. Auch wenn Miami nicht gerade billig ist, kostet eine Eigentumswohnung im Finanz-Stadtteil Brickell nur etwa einem Viertel des Quadratmeter-Preises in Manhattan.

Am meisten abgeschreckt hat die Finanzwirtschaft bislang wohl das Fehlen einer kritischen Masse, sagt Sean Snaith, Ökonom der University of Central Florida. Das könnte sich nun ändern. Jenni Morejon von der Fort Lauderdale Downtown Development Authority meint: "Es braucht einen Auslöser, und wenn ein oder zwei dieser Unternehmen hier unten ihre Zelte aufschlagen, könnte der Zyklus beginnen."

Bekannte Namen

Firmen wie Paul Singers Elliott Management und Tom Barracks Colony Capital haben begonnen, Schritte nach Florida zu setzen, Blackstone und Citadel eröffneten Büros. Banker, die wegen Covid hierher flüchteten, haben einfach beschlossen zu bleiben, manche Firmen geben ihnen dafür ihren Segen.

Kevin Couper, Senior Vice President bei Wealthspire Advisors, kam im Juli aus Kalifornien nach Boca Raton, um das neue Büro seiner Firma aufzubauen. Er hat den lockereren Lebensstil und sein höheres verfügbares Einkommen schätzen gelernt. "Ich war an höhere Lebenshaltungskosten und höhere Einkommenssteuern gewöhnt", sagt der 34-jährige Couper, der auch in New Jersey gelebt hat. "Alles ist besser geworden."

Die Kehrseite der Medaille dürfte für viele Beschäftigte allerdings das deutlich niedrigere Gehaltsniveau sein. Laut dem US-Amt für Arbeitsmarktstatistik verdienen durchschnittliche Sales-Mitarbeiter in den Bereichen Wertpapiere, Rohstoffe und Finanzdienstleistungen in New York 149'880 Dollar, verglichen mit nur 88.'20 Dollar im Grossraum Miami. Analysten erhalten in Miami rund 43 Prozent weniger als in der Bankenmetropole.

Doch die Sparten, die von den Reichen leben, boomen bereits. "Ein Interesse auf diesem Niveau habe ich in meinen über 20 Jahren hier noch nie gesehen", berichtet Ken Himmel, CEO des Immobilienentwicklers Related Urban. Related, selbst eine New Yorker Firma, kauft derzeit den Büroturm Phillips Point in West Palm Beach, in dem Morgan Stanley und Goldman Sachs residieren.

Attraktivität Floridas bleibt fraglich

Ken Gorin, Chef des Luxusautolieferanten The Collection, berichtet, dass seine Händler in der Region Miami im Dezember den besten Verkaufsmonat aller Zeiten erzielt haben. Etwa 10 Prozent des Umsatzes führt er auf die Zuzügler zurück. Auch bei Privatschulen wie Pine Crest, einer Eliteschule mit Standorten in Boca Raton und Fort Lauderdale, hat das Interesse seit März erheblich zugenommen. Zum Teil sei dies auf die Pandemie und die Heimarbeit zurückzuführen, zum Teil auf die attraktiven Lebenshaltungskosten sowie die Lebensqualität in Südflorida, sagt Sprecherin Christine Dardet.

Aber trotz aller Euphorie bleibt es unklar, ob die kleinen Aussenposten einen dramatischen Wandel auslösen werden. Goldman Sachs sucht laut der Palm Beach Post nach einer Bürofläche von mindestens 4645 Quadratmetern - einem Bruchteil der mehr als 195'000 Quadratmeter in der Zentrale in Lower Manhattan.

Die Neuansiedlungen mögen für einen kleinen Büromarkt wie West Palm Beach eine grosse Sache sein. Sie werden aber nur sehr wenig dazu beitragen, New Yorks Dominanz in der Branche zu reduzieren, die nicht zuletzt auch auf der beispiellosen Konzentration von hoch qualifizierten Mitarbeitern beruht.

