Banker und Händler, die zu einem Konkurrenzunternehmen wechseln oder zumindest ein Konkurrenzangebot in eine rasche Gehaltserhöhung verwandeln möchten, stellen plötzlich fest, dass die Sache immer schwieriger wird.

Denn die Coronavirus-Ängste bringen den Einstellungsprozess zum Erliegen, berichten Personalvermittler. Die Hürden traten vor Wochen erstmals in Asien auf und dürften in Europa und New York unmittelbar bevorstehen, wenn der Virusausbruch stärker wird.

Finanzunternehmen reduzieren Reisen, Treffen mit Externen und die extravaganten Abendessen, die sie lange Zeit genutzt haben, um neue Mitarbeiter anzuwerben. Einige Banken verschieben Bewerbungsgespräche mit Kandidaten, die kürzlich krank waren oder Zeit in der wachsenden Anzahl betroffener Länder wie China und Südkorea verbracht haben, berichtet der Personalvermittler Options Group.

"Es hängt alles in der Warteschleife", sagte der Chief Executive Officer des Unternehmens. Michael Karp, in einem Bloomberg-Interview. "Sie stellen einfach niemanden per Bildschirm ein."

(Bloomberg)