Dierk von Schuckmann werde zum 1. November Finanzchef der Sparte, sagte ein Sprecher der Schweizer Grossbank am Mittwoch. Von Schuckmann komme von der UBS, wo er zuletzt dieselbe Funktion bekleidete. Vor seinen zehn Jahren bei der UBS hatte er auch bei den Investmentbanken Merrill Lynch, Donaldson Lufkin und Jenrette sowie Salomon Smith Barney gearbeitet.

Von Schuckmann ersetze Michael Rongetti. Dieser werde neuer Leiter des Asset Managements in Amerika. Michael Levin, der bisher sowohl das Geschäft in Amerika als auch in Asien verantwortet habe, verlasse die Credit Suisse nach zehn Jahren. Min Huang übernehme zusätzlich zu ihrer Funktion als Chefin des Asset Managements in China interimistisch auch die Leitung der Sparte in der gesamten Region Asien-Pazifik.

Der frühere UBS-Spitzenmanager Ulrich Körner hatte im Nachgang zur Greensill-Affäre im Frühling die Leitung des Credit-Suisse-Asset-Managements übernommen. Seitdem hat er mehrere Posten neu besetzt, teilweise mit UBS-Bankern.

Angesichts der Abwicklung von zusammen mit Greensill geführten Fonds und dem milliardenschweren Kollaps des Hedgefonds Archegos hat der neuen Verwaltungsratspräsident Antonio Horta-Osorio den Konzern einer Überprüfung unterzogen. Gegen Ende des Jahres will er eine neue Strategie für die zweitgrösste Bank des Landes vorlegen.

(Reuters)