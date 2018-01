Insgesamt gehen 82% der Institute von steigenden operativen Ergebnissen aus, heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bankenbarometer 2018 des Beratungsunternehmens EY. Im Vorjahr waren noch 68% der Finanzinstitute von steigenden Ergebnissen ausgegangen. Weiterhin wird zudem das Kreditgeschäft als attraktiv eingeschätzt.

Die Banken hätten in den vergangenen Jahren eine hohe Widerstandsfähigkeit entwickelt und daraus ein neues Selbstbewusstsein entwickelt, schreibt EY in einer Mitteilung. Im laufenden Jahr hofften sie auch von Verbesserungen in den wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu profitieren.

Negativzinsen problematisch

Die Negativzinsen werden weiterhin als problematisch erachtet - wie im Vorjahr sehen 86% der Institute negative Folgen für ihr Geschäft. Dabei wird vor allem die schrumpfende Marge im klassischen Bankgeschäft (59%) genannt. Eine Mehrheit (57%) will auch die Weitergabe von Negativzinsen an Privatkunden nicht kategorisch ausschliessen - Retailkunden dürften aber weiterhin nicht betroffen sein, so EY. Eine klare Mehrheit der Institute erwartet einen Politikwechsel der Nationalbank nur mittelfristig, also in ein bis drei Jahren.

Dennoch bleibe das Kreditgeschäft für die Schweizer Banken attraktiv - im Vergleich zum Vorjahr wird dieses sogar noch etwas attraktiver eingeschätzt. Das gelte insbesondere für KMU-Kreditfinanzierungen, hätten doch die Schweizer KMU den Frankenschock gemeistert und seien in guter Verfassung, heisst es. Mit steigenden Wertberichtigungen und Rückstellungen auf ihren Kreditausleihungen rechnen derweil nur noch 20% (Vorjahr 30%) der Banken.

Digitalisierung schreitet voran

Die "fundamentalen Auswirkungen" der Digitalisierung auf ihr Geschäft werden nun von 53% (Vorjahr 26%) der Befragten anerkannt. Noch in den Vorjahren habe die Mehrheit der Banken in der Digitalisierung vor allem einen zusätzlichen Vertriebskanal gesehen, kommentiert EY. Eine grosse Mehrheit der befragten Banken (75%) beabsichtigte in Zukunft auch Roboter bzw. virtuelle Assistenten einzusetzen.

Allerdings führt die Digitalisierung auch zu einer grösseren Verwundbarkeit, entsprechend sei in der EY-Umfrage das Thema "Cybersecurity" als wichtigstes Fokusthema für das laufende Jahr genannt worden.

Das EY Bankenbarometer basiert nach eigenen Angaben auf der Befragung von 100 Geschäftsleitungs-Mitgliedern von Schweizer Banken. Dabei handelt es sich um Privatbanken, Auslandsbanken, Regionalbanken und Kantonalbanken, zudem seien auch die Schweizer Einheiten der zwei Grossbanken befragt worden.

(AWP)