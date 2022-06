In einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC sagte Loretta Mester, sie präferiere in diesem Jahr einen Leitzinsanstieg auf 3 Prozent bis 3,5 Prozent. Im nächsten Jahr wäre sie zur Senkung des Teuerungsdrucks für ein Niveau von "etwas über 4 Prozent", selbst wenn die Wirtschaft damit in die Rezession abrutschen sollte.

"Es besteht das Risiko einer Rezession", sagte Mester am heutigen Mittwoch. "Wir straffen die Geldpolitik. Mein Basisprognose ist langsameres Wachstum in diesem Jahr." Eine Rezession gehöre zu diesem Szenario nicht.

Die "sehr, sehr hohe Inflation" trübe die Zuversicht der Verbraucher in die Wirtschaft, so Mester. "Wir sind jetzt auf dem Weg, unsere Zinsen auf ein normaleres und sogar restriktives Niveau zu bringen, damit wir die Inflationsrate senken und eine zukünftig gute Konjunktur sicherstellen können." Vordringliche Aufgabe sei erst einmal, die Inflation unter Kontrolle zu bringen.

(Bloomberg)