Unzureichende Vorbereitung

Allerdings offenbart sich gemäss der Studie auch, dass sich viele Menschen nur unzureichend mit ihrer finanziellen Zukunft auseinandersetzen. So hat sich weniger als ein Drittel der Bevölkerung im Erwerbsalter bereits konkret überlegt, wie viel Geld ihr nach der Pensionierung zur Verfügung stehen wird. Entsprechend fühlt sich auch weniger als die Hälfte der 40- bis 64-Jährigen gut auf den Ruhestand vorbereitet, heisst es weiter.