Längst nicht alle beschäftigen sich frühzeitig mit der finanziellen Situation im Alter und der Vorbereitung darauf. Das zeigt die aktuelle Studie «Vorsorge-Panorama Schweiz» von Swiss Life.
Besonders für Menschen mit Wohneigentum gilt es sicherzustellen, dass die Hypothek auch im Alter noch tragbar ist. Darüber hat sich gemäss der am Donnerstag veröffentlichten Studie immerhin rund die Hälfte der Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer zwischen 40 und 64 Jahren bereits Gedanken gemacht.
Bei den 55- bis 64-Jährigen sind es mit 70 Prozent sogar deutlich mehr. Und das zahlt sich aus, denn nur 2 Prozent der 65- bis 80-Jährigen mussten ihr Wohneigentum mangels Tragbarkeit im Zuge der Pensionierung verkaufen.
Unzureichende Vorbereitung
Allerdings offenbart sich gemäss der Studie auch, dass sich viele Menschen nur unzureichend mit ihrer finanziellen Zukunft auseinandersetzen. So hat sich weniger als ein Drittel der Bevölkerung im Erwerbsalter bereits konkret überlegt, wie viel Geld ihr nach der Pensionierung zur Verfügung stehen wird. Entsprechend fühlt sich auch weniger als die Hälfte der 40- bis 64-Jährigen gut auf den Ruhestand vorbereitet, heisst es weiter.
Dabei spielt das Finanzwissen eine wichtige Rolle: Menschen, die sich mit finanziellen Fragen gut auskennen, fühlen sich deutlich besser auf die Pensionierung vorbereitet als jene mit geringeren Kenntnissen. Ein Überblick über die eigene finanzielle Situation und eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den verschiedenen Vorsorgemöglichkeiten können somit helfen, spätere Engpässe zu vermeiden.
Hohe Zufriedenheit
Insgesamt zeigt sich die Schweizer Bevölkerung mit ihrer finanziellen Situation allerdings recht zufrieden. Wie bereits im Vorjahr beurteilen rund drei von fünf Befragten ihre Lage positiv.
Auch mit ihren bisherigen finanziellen Entscheidungen sind die meisten im Reinen: Eine Mehrheit von 62 Prozent bereut keine davon. Als besonders gute Entscheidungen nennen die Befragten häufig Investitionen und den Vermögensaufbau - darunter insbesondere den Kauf von Wohneigentum und Anlagen am Kapitalmarkt.
Auch der Blick nach vorne fällt eher optimistisch aus. Immerhin rechnen 42 Prozent damit, dass ihre finanzielle Situation in fünf Jahren besser sein wird. Insgesamt zeigt sich damit ein durchaus positives Bild, so die Swiss Life. Die Studie mache aber auch deutlich, dass zwischen finanzieller Zuversicht und konkreter Vorsorgeplanung noch eine Lücke besteht.
(AWP)