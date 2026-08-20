Besonders deutlich hätten sich dabei die Jahresgewinne der Nichtlebenversicherer erhöht. Zu den höheren Ergebnissen hätten zudem insbesondere die Kapitalanlagen beigetragen. Der Gewinn aus Kapitalanlagen erhöhte sich gemäss der Finma um satte 47,6 Prozent auf 24,8 Milliarden Franken. Die Kapitalanlagerendite sei dementsprechend von 3,37 Prozent im Vorjahr auf 5,00 Prozent gestiegen.