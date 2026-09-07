Die Fakten seien eindeutig, sagte Walter am Montag am Kleinbanken-Symposium der Finma in Bern: «Bei der UBS führt die Finma über 40 Vor-Ort-Kontrollen pro Jahr durch; eine kleine Bank wird im Durchschnitt nur alle acht bis zehn Jahre einer Vor-Ort-Kontrolle unterzogen», so der Finma-Chef. Die Behörde arbeite somit nach dem Prinzip der Proportionalität.