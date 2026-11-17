Die Aufsicht könne mit einem Schiedsrichter verglichen werden, so der Finma-Chef: Auch dieser brauche klare Regeln, müsse aber auch reagieren können, wenn sie nicht eingehalten werden. Dabei gehe es nicht nur um die «rote Karte». «Gute Aufsicht sollte möglichst früh handeln können - also auch die gelbe Karte zeigen können, bevor ein Problem eskaliert.»