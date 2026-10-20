Das Marktrisiko im Zusammenhang mit Bitcoins bleibe aber «sehr hoch», so die Finma weiter. Investitionen in Bitcoins seien auch über einen genehmigten ETF «hoch riskant». Aufgrund der «starken Schwankungen bei Kryptowährungen könne das eingesetzte Kapital erheblich an Wert verlieren», heisst es dazu. Diesem Umstand sei beim Anlageentscheid, insbesondere bei der Höhe des investierten Betrages, Rechnung zu tragen.