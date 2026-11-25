Die Abwicklungsfähigkeit der UBS habe sich verbessert, teilte die Finanzmarktaufsicht am Mittwoch in einem Communiqué mit. Die Finma ist der Ansicht, dass die UBS auf Basis der heutigen Planung unter der bevorzugten Abwicklungsstrategie rekapitalisiert, saniert und weitergeführt werden kann. Diese Abwicklungsstrategie sehe vor, die UBS im Fall einer drohenden Insolvenz mittels eines so genannten Single Point of Entry Bail-in zu rekapitalisieren und so zu sanieren.