Sie wolle eine neue Herausforderung ausserhalb der Finma annehmen, heisst es einem Communiqué vom Donnerstag.
Im Zuge dieses Abgangs wird laut den Angaben auch die Organisationsstruktur angepasst. Der Bereich werde aufgeteilt in «Digitales und Infrastruktur» sowie «Unternehmenssteuerung und Strategie». Letzterer werde unter anderem die Bereiche, Finanzen, Personal und Kommunikation umfassen.
Die beiden vakanten Geschäftsleitungsstellen werden laut der Finma intern und extern ausgeschrieben. Bis zu deren Besetzung bleibe die bisherige Organisationsstruktur bestehen.
(AWP)