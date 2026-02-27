Bereits am Vorabend war bekannt geworden, dass die US-Behörden die MBaer als «primäres Risiko für Geldwäscherei» einstufen und der Bank den Zugang zum US-Finanzsystem verwehren wollten. Das US-Finanzministerium warf der Bank in einer Mitteilung vor, sie habe «hunderte Millionen Dollar im Auftrag illegaler Akteure mit Verbindungen zum Iran und zu Russland durch das US-Finanzsystem geschleust».