Das Ausmass der «angetroffen Missstände» sei dabei nicht voraussehbar gewesen, heisst es nun in einem Communiqué vom Montag. So seien bis heute über 1000 Vermittler, die ohne Bewilligung tätig waren, aus dem Verkehr gezogen worden. Und auch bei den registrierten Vermittlern gab es Handlungsbedarf. So wurden rund 3200 Streichungen vorgenommen, so dass das Register heute nur noch gut 12'000 Namen umfasst.