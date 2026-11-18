Neu können Gesuchsteller nach erfolgreich abgeschlossener Vorprüfung das weitere Bewilligungsverfahren gemeinsam mit der Finma strukturieren und zeitlich planen, wie es hiess. Dadurch erhalten Unternehmen frühzeitig mehr Klarheit über den Verfahrensablauf. Gleichzeitig kann die Finma ihre Ressourcen und die erforderlichen Fachstellen gezielter planen. Dies soll unnötige Wartezeiten vermeiden.