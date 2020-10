So ergänzt Pierre Nathie das Management und übernimmt die Aufgabe des Head of Commercialisation, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Er war laut den Angaben bisher für eine Beratungsfirma tätig.

Ausserdem schafft Achiko ein Beratergremium für den Medizintechnikbereich. Diesem gehörten Glenn Cross (Australien), Jittaporn Wattanaseree (Thailand) und Carol Aebi (Schweiz) an.

Die Massnahmen erfolgten mit Blick auf die anstehende globale Expansion und wegen weiterer Fortschritte bei der Markteinführung von Achikos Covid-19-Testkit "Gumnuts", so die Mitteilung weiter.

(AWP)