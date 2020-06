Der entsprechenden Antrag des Verwaltungsrates wurde an der Generalversammlung vom (heutigen) Donnerstag - wie alle anderen Anträge auch - angenommen. Mit der Umsiedlung ändert das Unternehmen gleich auch den Firmenamen in Achiko AG. Die Umsiedelung unterstütze die strategischen Pläne des Unternehmens, in der Schweiz eine grössere Präsenz aufzubauen und den Fussabdruck in Europa auszuweiten, heisst es im Communiqué vom Donnerstag.

Mit der Umsiedelung wird Achiko als Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht inkorporiert und die Aktien erhalten eine neue ISIN-Nummer (CH0522213468), die ab dem 19. Juni 2020 in Kraft tritt.

Cayman Islands als Compliance-Problem

Der Sitz auf den Cayman Islands sei zu einem negativen Signal in Sachen Compliance geworden, wird Firmenchef Allen Wu zitiert. Dies gelte nicht nur für viele Banken sondern auch für Zwischenhändler, die den Handel von Aktien von Unternehmen mit Sitz auf den Cayman Islands gänzlich verboten oder erheblich erschwert hätten.

Die Direktion von Achiko zeigt sich denn auch überzeugt, dass dadurch der Aktienkurs geschwächt wurde. Denn Investoren seien nicht in der Lage gewesen Achiko-Aktien problemlos zu kaufen und zu verkaufen. Die Umsiedelung verspreche nun mehr Liquidität für die Aktien.

(AWP)